Orrore in Burundi. Bambino albino ucciso e fatto a pezzi: le ossa per riti di stregoneria

Orrore in Africa. Hanno rapito e fatto a pezzi un bambino albino di quattro anni per usare le ossa nei riti di stregoneria. Il corpo del piccolo rapito a Bujumbura, la principale città del Burundi, è stato ritrovato smembrato nel nord-est del Paese, secondo quanto riferito dall'associazione Albini senza frontiere e da una fonte ufficiale. Il bambino, di nome Abdul, è stato preso da tre persone che lo hanno fatto salire su un taxi mentre giocava con altri coetanei nel quartiere di Kinama, ha detto il portavoce dell'associazione Albini senza frontiere, Chadrack Nahumuremyi.

I suoi rapitori si sono poi diretti verso la provincia di Cankuzo, situata a 230 chilometri da Bujumbura, dove hanno ucciso il bambino per poi smembrarlo. Hanno infine gettato i resti in una foresta nel comune di Kigamba. Ad assistere all'atroce delitto un altro bambino che pascolava il bestiame, che ha dato l'allarme consentendo l'arresto dei responsabili. Due di loro sono stati trovati con delle ossa del bambino in una borsa. In molte aree dell'Africa sub-sahariana gli albini vengono rapiti, uccisi e fatti a pezzi, i resti vengono usati in riti propiziatori legati alla stregoneria. In Burundi ne sono stati uccisi 20 dal 2008, secondo quanto riferito da una fonte ufficiale, e le loro ossa sono state vendute in Tanzania, dove questi rituali sono più frequenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 21:54

