Afghanistan, i talebani chiudono le scuole femminili. Ragazze in lacrime

In Afghanistan i talebani hanno chiuso nuovamente le scuole femminili a poche ore dalla riapertura. Le ragazze e bambine afghane stavano tornando a scuola, per la prima volta dopo sette mesi, da quando i talebani hanno preso il potere del paese. Ma a poche ore dalla riapertura gli edifici scolastici, dedicati alle ragazze dai 12 ai 19 anni, hanno chiuso di nuovo i battenti.

I talebani hanno, infatti, ordinato la chiusura delle scuole secondarie femminili, contraddicendo quanto stabilito in precedenza. L’improvviso cambiamento di rotta delle autorità è stato confermato a France Presse dal portavoce talebano Inamullah Samangani.

Una troupe di France Presse stava seguendo il ritorno delle classi alla scuola Zarghona nella capitale Kabul, quando l’insegnante è entrata nel centro e ha ordinato a tutte di tornare a casa. Avvilite e senza parole, le studentesse, che stavano riprendendo le lezioni per la prima volta dall’ascesa al potere dei talebani in agosto, hanno raccolto in lacrime le loro cose e sono tornate a casa.

I ragazzi di tutte le età sono potuti tornare a scuola due mesi dopo la vittoria dei talebani, ma per le ragazze è ripresa solo l’istruzione elementare. Il regime talebano aveva affermato di volersi prendere del tempo per garantire che le ragazze di età compresa tra i 12 ei 19 anni fossero ben separate dai ragazzi e che i centri fossero gestiti secondo i principi islamisti.

Alla fine di febbraio era arrivato l’annuncio distensivo: le ragazze sarebbero tornate tra i banchi il primo giorno del nuovo anno nel calendario solare Hijri del Paese, cioè dopo il 21 marzo. Ma il dietrofront è stato immediato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 10:10

