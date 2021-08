L'appello dell'UNHCR: «Aiutateci a non abbandonare il popolo afghano»

Appello a Fondazioni, aziende e filanotropi italiani da parte dell'UNHCR, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati, per supportare la popolazione afghana in questa fase storica e umanitari così delicata.

Dall'inizio dell'anno ad oggi si stima che circa 550.000 persone siano state costrette ad abbandonare le proprie case a causa della delicata situazione nel paese e siano sfollati. Di queste, l'80% sono donne e bambini. La situazione nel paese è drammatica e l'UNHCR - l'agenzia dell'Onu per i rifugiati - ha deciso di non abbandonare la polazione afghana e di rimanere nel paese per fornire assistenza umanitarie. "Non Abbandoniamo il Popolo afghano, aiutateci a rimanere in Afghanistan" è l'appello che l'agenzia ha lanciato alla comunità intera. Tra le fondazioni che hanno accolto questo appello, c'è la OTB Foundation - no profit del Gruppo OTB di Renzo Rosso - che ha risposto con un' importante donazione volta ad offrire un alloggio di emergenza alle oltre 300 famiglie in fuga, garantendo un rifugio sicuro ad oltre 1500 persone.

«La nostra fondazione ha come missione aiutare persone e aree del mondo in situazioni difficili, e opera secondo principi di impatto sociale diretto e presenza nei momenti di emergenza. Da sempre supportiamo progetti a favore di donne e bambini, anche in Afghanistan dove operiamo per migliorare la situazione sociale e di vita delle donne - commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation- L'attuale situazione afghana non poteva lasciarci indifferenti e abbiamo scelto di fare la nostra parte collaborando anche con UNHCR, ente internazionale riconosciuto con cui abbiamo già lavorato in passato».

La speranza è che altri possano aderire e aiutare il popolo afghano in questo momento così delicato. la OTB ha così rilanciato l'appello sperando che più Fondazioni, aziende e filantropi italiani possano fornire assistenza umanitaria a questo paese. La UNHCR, da sempre attiva nel supporto e nella protezione di popolazioni martoriate dalla guerra, vuole proseguire il suo lavoro, cercando di aiutare più possibile le popolazioni in grandi difficoltà.

«Il contributo filantropico del settore privato è fondamentale in una crisi di questa portata, affinché possiamo rispondere rapidamente ai bisogni essenziali della popolazione, soprattutto quelli di donne e bambini - dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia, Santa Sede e San Marino - In questo momento ogni minuto è prezioso per chi vive il dramma della fuga, un supporto tempestivo e generoso come quello di OTB Foundation ci consentirà di aiutare in tempi rapidi centinaia di civili innocenti alla disperata ricerca di protezione.» L'augurio è che arrivino altri sostenitori quanto prima, in modo tale da poter supportare al meglio il popolo Afghano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 14:14

