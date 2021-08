Afghanistan, i talebani: «Tuteleremo libertà di stampa e diritti delle donne ma sotto la sharia»

«Questo è un momento di orgoglio per tutto l'Afghanistan: dopo 20 anni abbiamo liberato la nostra nazione ed espulso gli stranieri». Inizia così la conferenza stampa di Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, dopo la conquista di Kabul.

Il portavoce dei talebani ha poi aggiunto: «Vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia. Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni». Mujahid ha poi fatto degli annunci che, in teoria, destano parecchia sorpresa: «Non minacceremo alcun paese straniero e garantiremo la massima sicurezza delle ambasciate straniere sul territorio. Nessuno sarà danneggiato, non vogliamo avere problemi con la comunità internazionale. Abbiamo il diritto di agire secondo i nostri principi religiosi. Altri Paesi hanno approcci e regolamenti diversi, e gli afghani hanno il diritto di avere le proprie regole in accordo con i nostri valori».

Il portavoce dei talebani ha anche annunciato libertà di stampa e tutela dei diritti delle donne, ma ovviamente ad una condizione. «Ci impegniamo per i diritti delle donne e per la libertà di stampa, all'interno della Sharia. Lavoreranno tutti fianco a fianco con noi. Non ci saranno discriminazioni», ha spiegato Zabihullah Mujahid. Che poi ha aggiunto: «Il nostro piano era di fermarci alle porte di Kabul in modo che il processo di transizione potesse essere completato senza intoppi. Ma sfortunatamente il governo precedente era così incompetente e le loro forze dell'ordine non potevano fare nulla per garantire la sicurezza. Dovevamo fare qualcosa, siamo entrati a Kabul per garantire la sicurezza dei cittadini».

