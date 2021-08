Afghanistan, i talebani sparano sulla folla con le bandiere nazionali: diversi morti

Ancora sangue nelle città dell'Afghanistan. Anche oggi i talebani hanno fatto fuoco sulla folla che protestava e festeggiava l'indipendenza del Paese con la bandiera nazionale, nelle due città di Jalalabad e Asadabad. Ci sarebbero diversi morti.

Ad Asadabad, nell'Est dell'Afghanistan, i talebani hanno sparato sulla gente che sventolava la bandiera nazionale durante le manifestazioni annuali dell'indipendenza de Paese: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul proprio sito citando un testimone oculare, Mohammed Salim. Non è chiaro, secondo il testimone, se le vittime siano state colpite dal fuoco dei talebani o siano morte in seguito al fuggi fuggi provocato dagli spari. L'episodio segue l'uccisione di tre persone ieri da parte dei fondamentalisti a Jalalabad, un centinaio di chilometri a sud di Asadabad, in simili circostanze.

E proprio a Jalalabad, dove ieri erano state uccise diverse persone (35 secondo alcune testimonianze), le scene di violenza si sono ripetute anche oggi. Almeno due persone, un uomo e un ragazzo, sono rimaste ferite quando i talebani hanno sparato sulla folla che sventolava la bandiera nazionale in occasione delle celebrazioni dell'indipendenza del Paese. Lo riporta Al Jazeera, riferendo inoltre che a Khost (sud) i fondamentalisti hanno imposto il coprifuoco per impedire alla popolazione di protestare contro di loro.

