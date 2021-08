Afghanistan, esplosione all'aeroporto di Kabul: il C130 italiano decolla con una manovra di emergenza

Attimi di terrore quelli vissuti a bordo di un C130 dell'aeronautica militare italiana, in partenza da Kabul, dopo che i talebani hanno sparato colpi di mitragliatrice per disperdere la folla. La pilota evita la linea di fuoco e salva i giornalisti e i 98 civili afghani a bordo. Negli stessi istanti un'esplosione è avvenuta all'esterno dell'aeroporto di Kabul. La Cnn ha riferito di alcuni afghani rimasti feriti nello scoppio.

Momenti di panico a bordo del C130 dell'aeronautica italiana, nelle mani della pilota, capitano dell'aeronautica militare. Sotto i colpi di mitragliatrice degli estremisti jihadisti, la pilota ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscita ad effettuare le manovre diversive per evitare nella linea di fuoco durante la fase di decollo all'aeroporto di Kabul, dove i talebani hanno aperto il fuoco per disperdere la folla in attesa di fuggire.

Le fonti di intelligence hanno spiegato che nessun colpo è stato diretto verso l'aereo, su cui si trovavano i giornalisti e 98 civili afghani. Secondo quanto riferito dalle fonti, un pick up afghano equipaggiat con mitragliatrici e situato lontano dalla pista, ha sparato alcuni colpi di mitragliatrice calibro 14.5 in alto per disperdere la folla che stava pressando verso il gate. La pilota del C130 italiano ha quindi effettuato un decollo tattico per sottrarsi a una potenziale minaccia.

