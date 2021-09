Afghanistan, i profughi ospitati in hotel «potrebbero restarci per diversi mesi»

Problemi logistici per il Regno Unito, alle prese con l'accoglienza dei profughi arrivati dall'Afghanistan. Quella che doveva essere una soluzione temporanea, l'accoglienza in strutture alberghiere, rischia di protrarsi molto a lungo, anche «per diversi mesi».

Come riporta il Guardian, infatti, mancano le case per ospitare le tante famiglie (e non solo) che la Gran Bretagna sta ospitando dopo la fuga da Kabul. Sono circa 7000 gli afghani che al momento sono ospitati negli hotel e la situazione rischia di protrarsi fino al prossimo anno. Il diplomatico Matthew Rycroft ha spiegato che i tempi logistici per trasferire i profughi dagli hotel si sono drammaticamente allungati rispetto ai due mesi inizialmente previsti.

In totale, sono circa 15mila gli afghani ospitati dal Regno Unito: ottomila di loro sono già stati alloggiati nelle case, ma per gli altri ci vuole ancora tempo. Dei richiedenti asilo, ci sono una settantina di minorenni non accompagnati, di cui 16 al di sotto dei 16 anni. Molti membri del Parlamento hanno espresso dubbi sulla sistemazione in hotel di bambini e ragazzi arrivati da soli e ad aggravare la situazione concorrono due fattori: la poca disponibilità di case per alloggiare i rifugiati e i tempi d'attesa, superiori ad un anno, per processare le richieste di asilo. E nel frattempo, con le nuovi leggi britanniche sui confini, molti di loro potrebbero ritrovarsi nella condizione di clandestini senza volerlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 23:18

