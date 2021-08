Afghanistan, Khasha Zwan: il comico che è morto facendo una risata in faccia ai talebani

Il video del comico afghano che continua a deridere i talebani mentre lo conducono al patibolo è diventato virale in queste ore. Ad attenderlo ci sono torture che lo condurranno alla morte, ma lui continua a fare quello che ha sempre fatto: prenderli in giro. La clip è stata girata a fine luglio, ma nelle ultime ore, complice la crisi che sta vivendo l'Afghanistan, è diventata virale nelle ultime ore.

Leggi anche > Afghanistan a rischio attentati, Stati Uniti e Gb ai connazionali: «Non andate in aeroporto»

Nazar Mohammad, meglio conosciuto come Khasha Zwan si trova nel retro di un'automobile assieme a due talebani mentre uno di loro impugna un Kalashnikov. Il video è straziante per la crudezza riportata, come se tutto fosse normale. Nazar ha le mani dietro la schiena, è ammanettato, viene caricato in auto tra due talebani ma lui inizia a far battute, a prendere in giro i suoi futuri carnefici come ha sempre fatto in radio, in tv, nei suoi spettacoli.

Il miliziano alla sua sinistra ride fino a quando, invece, quello alla sua destra, stizzito, inizia a schiaffeggiarlo riportando serietà e facendo calare un silenzio spaventoso, dove probabilmente Khasha Zwan si toglie la maschera definitivamente e inizia a realizzare il destino che lo attende.

Secondo Human Rights Watch, Zwan è stato ucciso dai talebani a fine luglio a Kandahar, dopo che la città era caduta in mano agli jihadisti. Zwan è stato trovato in campagna sgozzato e torturato; i talebani, in un primo momento, hanno negato la responsabilità della sua morte, poi, dopo la diffusione di questo video, hanno rivendicato l’uccisione di un comico colpevole di aver deriso il sacro potere taliban.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, l'artista era noto per gli sketch in cui prendeva in giro gli estremisti attraverso canti e balli, inclusi alcuni che venivano caricati sul suo account TikTok.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA