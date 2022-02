Afghanistan, bimbo intrappolato in un pozzo: corsa contro il tempo per salvare Haidar

Un bambino intrappolato in un pozzo con l'intera comunità mobilitata per soccorrerlo. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il bimbo marocchino di 5 anni rimasto intrappolato in un pozzo e morto dopo 4 giorni. Stavolta nell'incubo profondo 25 metri è precipitato un bambino di 9 anni: caduto due giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio dell'Afghanistan. È corsa contro il tempo nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul per salvare il piccolo Haidar intrappolato a una decina di metri.

Video postati dai cittadini sui social media - compresi i funzionari del nuovo governo talebano - mostrano Haidar incastrato nel pozzo, in grado di muovere le braccia e la parte superiore del corpo. «Stai bene figlio mio? Parlami e non piangere, stiamo lavorando per tirarti fuori», dice nel video il padre al piccolo. «Va bene, continuerò a parlare,» risponde Haidar. Il video è stato girato dai soccorritori che hanno calato con una fune una telecamera nello stretto pozzo. Funzionari locali hanno detto che il bambino è intrappolato a una decina di metri dal pozzo profondo 25 metri.

PLEASE PRAY FOR #HAIDAR!!! Eyewitnesses In #Zabul say that they are very near him and they arr still trying to rescue him. Please pray!!! #rescueHaidar. #حيدري_وژغورئ pic.twitter.com/Pn3gC6kwju — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) February 17, 2022

«C'è una squadra con un'ambulanza, ossigeno e altre attrezzature necessarie», ha twittato Abdullah Azzam, segretario del vice primo ministro Abdulghani Barada. I soccorritori stanno scavando senza sosta per cercare di raggiungere il punto in cui il bimbo è intrappolato. L'obiettivo è quello di creare una sorta di tunnel che dovrebbe incrociare in diagonale il punto dove si trova Haidar. Una tecnica simile a quella che i soccorritori hanno tentato in Marocco all'inizio di febbraio per salvare il piccolo Rayan.

Exactly like Rayyan of Morocco, a child has fallen in a deep well where he is stranded by a rock in Zabul province Afghanistan. He is thus far alive and the rock is being tried to split.

Your prayers. pic.twitter.com/GZ11e76EKf — Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 16, 2022

