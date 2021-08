Afghanistan a rischio attentati, Stati Uniti e Gb ai connazionali: «Non andate in aeroporto»

Potrebbe avvenire "tra poche ore" l'attacco terroristico all'aeroporto di Kabul. E' l'allarme lanciato dal sottosegretario britannico alle Forze armate, James Heappey, parlando alla tv Lbc, confermando l'alta credibilità della minaccia. Imminente a giorni, gli chiedono. "A ore", replica secco il sottosegretario, secondo cui c'è "una reale letalità dei piani di cui siamo al corrente".

A cusa dell'alta minaccia terroristica a Kabul, Australia, Stati Uniti e Regno Unito hanno chiesto ai propri connazionali di non recarsi all'aeroporto e a quanti si trovano già lì di andare via immediatamente a causa del rischio di un attentato, segnalato già ieri dall'intelligence americana.

È nata Hina, la bambina figlia di una profuga afghana a Sulmona. Il padre fucilato dai talebani durante la fuga

Il ministro australiano degli Esteri, Marise Paye, ha avvertito: «C'è una minaccia in corso di un attacco terroristico molto alta». Il Foreign office britannico, nell'emettere l'avviso ai propri connazionali, ha chiesto di «andare via verso un luogo sicuro e aspettare ulteriori notifiche». Il dipartimento di Stato americano qualche ora prima aveva chiesto a quanti fossero in attesa all'Abbey Gate, East Gate o al North Gate di «andare via immediatamente».

