Affonda traghetto in Indonesia, centinaia di dispersi

Mondiali 2018, i tifosi di Senegal e Giappone puliscono gli spalti a fine partita

Sarebbero almeno 166 i dispersi in acqua dopo che il traghetto sulla quale viaggiavano è affondato perché sovraffollato di passeggeri, motociclette e auto nel lago di Toba nell'isola di Sumatra in Indonesia. Per ora solo 18 persone sono state salvate e una è stata confermata morta, una donna. In realtà non è chiaro quante persone ci fossero dentro, non erano stati distribuiti ne i biglietti ne fatto un elenco dei passeggeri. Il numero delle persone scomparse è stato stimato grazie solo alle denunce dei familiari.I soccorsi sono resi difficili dal maltempo e dalle onde causate dal forte vento, ed il capo dell'agenzia di soccorso, Mahler Tamba, ha detto alla Dpa che un gruppo di subacquei sono stati inviati per immergersi nelle acque del lago, profondo fino a 450 metri, per cercare i dispersi, ma non sono riusciti a trovarne ancora nessuno.