Aeroporto di Londra, compagnia aerea smarrisce il bagaglio di un cittadino Usa: conteneva il suo abito di nozze

Smarrire il bagaglio che contiene il proprio abito da sposo. Succede anche questo all'aeroporto di Heathrow, Londra, dove un cittadino statunitense, Craig Huen, che avrebbe dovuto sposarsi a Gibilterra, è stato costretto a far fronte a un'emergenza dell'ultimo minuto dopo che la compagnia aerea con cui viaggiava, la portoghese TAP Air, ha smarrito la sua valigia.

Aeroporto di Londra, la compagnia aerea smarrisce il bagaglio di un cittadino Usa: conteneva il suo abito da sposo

«Sono arrivato a Heathrow e la mia borsa non c'era» racconta a My London l'uomo, che si è presentato al gate per chiedere dei suoi effetti personali, ma senza successo. Non volendo perdere la coincidenza da Londra a Gibilterra, ha preferito proseguire il viaggio cercando di mettersi successivamente in contatto con la recepetion, sempre senza ricevere risposta. «Ho provato a chiamarli più e più volte una volta che mi sono sistemato. Ogni volta che mi mettevano in contatto con qualcuno sulla linea, riagganciavano non appena arrivavo al punto di dirmi 'dov'è la mia borsa?'».

Dopo cinque giorni ancora nessuna notizia confortante dall'aeroporto, dove evidentemente il bagaglio era andato perso insieme a quelli di chissà quanti altri passeggeri. «Ho detto che avevo bisogno di un risarcimento per un nuovo vestito. Hanno riattaccato ripetutamente e non mi hanno dato nulla» prosegue amareggiato Craig.

Non ricevendo risposta né dalla compagnia aerea né dall'aeroporto, il futuro sposo ha dovuto fare di necessità virtù: «Ho dovuto spendere quasi 1.000 sterline per avere nuovi abiti per me e mio figlio. E non ho idea se riuscirò a recuperare il denaro». Craig non è il solo ad avere avuto una pessima esperienza di viaggio nello scalo di Londra: «Ad alcune persone sono state offerte 60 sterline per compensare centinaia di sterline di perdite. Dovrebbero pagare ciò che è dovuto» puntualizza. «So cosa sta succedendo, la carenza di personale dopo la pandemia. Ma come si fa a gestire una compagnia aerea quando non si hanno contatti con i clienti?».

Dopo avere denunciato l'episodio dalle colonne di My London, il suo bagaglio è magicamente ricomparso dopo appena sei ore, quando ormai il suo matrimonio era già stato celebrato con il nuovo abito di fortuna. Oltre il danno, la beffa.

