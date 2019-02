In volo con il figlio di 4 mesi regala caramelle e tappi per le orecchie ai passeggeri: «Scusate se piangerà»

Era il primo viaggio in aereo con il figlio di 4 mesi. Così una mamma coreana, temendo che il bambino, di nome Junwoo, potesse piangere e a sua volta disturbare gli altri passeggeri, ha pensato di bene di attrezzarsi con un espediente davvero originale, quanto simpatico per "addolcire" il viaggio dei vicini. Appena l'aereo è decollato, da Seoul a San Francisco, si è alzata e, con il piccolo in braccio, ha cominciato a distribuire ai passeggeri del volo caramelle e tappi per le orecchie. Un sacchetto corredato anche di un piccolo messaggio:



Ciao, sono Junwoo e ho 4 mesi. Oggi, vado negli Stati Uniti con mia madre e mia nonna per vedere mia zia. Sono un po' nervoso e spaventato perché questo è il mio primo volo nella mia vita, il che significa che potrei piangere o fare troppo rumore. Cercherò di stare tranquillo, anche se non posso prometterlo... Per favore, scusami. Quindi, mia mamma ha preparato un piccolo regalo per te! Alcune caramelle e tappi per le orecchie. Vi prego di usarli quando ci sarà troppo rumore a causa mia. Godetevi il viaggio. Grazie.



La cosa ovviamente non è passata inosservata. Anzi è stata filmata da alcuni passeggeri e poi viralizzata su Facebook con tanto di foto e commenti.