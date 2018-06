Aereo si schianta e prende fuoco, poi all'improvviso un ragazzo di 17enne emerge tra i rottami. Ma i genitori... Video

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un miracolato. Dopo un terrbile, il velivolo ha preso fuoco ma, all'improvviso, si è visto unspuntare ed emergere daisano e salvo. Purtroppo però a bordo c'erano anche il papà e la mamma, morti entrambi.L'incidente è avvenuto a Detroit e ha interessato un Cessna precipitato per motivi ancora da chiarire. Le vittime si chiamano Greg Boaz e sua moglie Julie. I testimoni si sono precipitati sulla scena per cercare di aiutare le vittime. Il video girato con un cellulare mostra suo figlio,, 17 anni, che fugge dal relitto mentre viene avvolto dalle fiamme. Il ragazzo è in ospedale gravemente ferito.