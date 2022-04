Svezia, aereo russo da ricognizione viola lo spazio aereo. Stoccolma: «Inaccettabile, agiremo contro»

Un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese. Lo ha annunciato la difesa di Stoccolma. La Svezia sta decidendo in queste settimane se entrare a far parte della Nato o meno. «Svezia e Finlandia restano in stretto contatto mentre valutano se aderire o meno alla Nato sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina», hanno sottolineato a Helsinki i ministri degli Esteri dei due Paesi scandinavi. «Sarà molto importante che Finlandia e Svezia possano prendere decisioni nella stessa direzione e nello stesso lasso di tempo, nel pieno rispetto dell'indipendenza del nostro processo decisionale», ha detto il capo della diplomazia finlandese, Pekka Haavisto, dopo aver incontrato la sua controparte svedese, Anne Linde.

L'aviazione militare russa ha violato lo spazio aereo svedese. L'aereo è stato scoperto venerdì notte quando è volato in Svezia, a sud di Blekinge, affermano le forze armate svedesi. L'aereo era un aereo a elica del tipo AN-30, un modello utilizzato per la ricognizione. L'aereo si trovava a est di Bornholm e poi volò verso il territorio svedese. Per un breve periodo, l'aereo ha violato lo spazio aereo svedese e poi ha lasciato l'area. "La preparazione svedese all'incidente ha seguito l'intero processo e fotografato l'incidente", scrivono le forze armate svedesi sul proprio sito web. Il ministro della Difesa Peter Hultqvist condanna l'incidente. In un messaggio di testo ad Aftonbladet, scrive che è del tutto inaccettabile violare lo spazio aereo svedese. "Ovviamente agiremo diplomaticamente contro questo. L'azione è poco professionale e, data la situazione generale della sicurezza, estremamente inappropriata. La sovranità svedese va sempre rispettata", scrive. L'aereo Gripen è stato inviato Quando è diventato chiaro che l'aereo russo aveva tracciato la rotta verso lo spazio aereo svedese, l'aereo Gripen è stato inviato per incontrare l'aereo - che poi è partito, affermano le forze armate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 22:57

