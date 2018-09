Cento malori sul volo Emirates Dubai-New York: passeggeri in quarantena, scatta l'allarme Video a bordo

Flight 203 Dubai to NYC #emirates #emirates203



Dubai #JFK pic.twitter.com/qDKH0O8v9T — THE KING OF POP (@splendaas) 5 settembre 2018

Emirates flight carrying dozens of sickened passengers lands at #JFK airport, reports say https://t.co/Cahkteyz4h — AirLines Flash (@AirLines_Flash) 5 settembre 2018

I passeggeri malati sono stati sottoposti a esami da parte delle autorità del Centers for Diseases Control and Prevention. L'allarme - secondo ricostruzioni iniziali - sarebbe scattato in volo, quando almeno due persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire: il pilota preoccupato avrebbe quindi allertato le autorità.

Emirates ha emesso un comunicato in cui si conferma che alcuni passeggeri si sono sentiti male in volo. La compagnia parla di «circa 10 passeggeri» che sarebbero stati presi sotto osservazioni dalle autorità sanitarie locali. Secondo la società «tutti gli altri passeggeri sbarcheranno tra breve». Emirates sostiene che «la sicurezza e la cura dei passeggeri è una priorità».

Anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha confermato che l’aereo è sotto quarantena. Presente sul posto anche una unità dell’antiterrorismo.

Uno dei passeggeri, Larry Cohen, ha twittato fotografie di decine di poliziotti e ambulanze, e ha scritto: «L’unica cosa che ci hanno detto è che ci sono dei passeggeri ammalati e che dobbiamo restare a bordo».



IPOTESI. Sarebbe stata un'intossicazione alimentare a far ammalare improvvisamente i passeggeri del volo Emirates 203 da Dubai a New York. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali almeno tre persone sarebbero state trasportate in ospedale. Eric Phillips, il portavoce del sindaco di New York Bill de Blasio su Twitter, afferma invece che il velivolo ha fatto una sosta a Mecca prima di partire per New York e questo potrebbe aver esposto i passeggeri all'epidemia di influenza in corso alla Mecca.

Febbre a 40, tosse convulse: questi i sintomi che hanno scatenato l’allarme a bordo del volo203 diretto da. Almeno centosi sono sentiti male in volo. E quando l’aereo è atterrato a New York, alle 9:18 ora locale, è stato circondato da ambulanze e dalle squadre hazmat (cioè specializzate in “hazardous material”).L’airbusè ufficialmente in quarantena. Il superjumbo porta a bordo fino a 500 passeggeri. Finora le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione. L’unica informazione è che circa 100 passeggeri si “sono sentiti violentemente male in volo”.