Miami, aereo si schianta contro il ponte: il video choc sui social

Un piccolo aereo si è schiantato a Miami negli Usa, colpendo in pieno l'Haulover Inlet Bridge. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe centrato il ponte mentre transitavano delle auto. Un suv è stato danneggiato. I soccorsi parlano di sei feriti: due di loro sono in gravi condizioni. Sui social stanno circolando le impressionanti immagini dell'incidente, con l'aereo totalmente distrutto sul ponte, avvolto dalle fiamme e una coltre di fumo.

Secondo la Federal Aviation Administration, l'aereo, un Cessna 172 monomotore, ha perso potenza a circa cinque miglia a est dell'aeroporto di Opa-Locka, intorno alle 13:00 locali. A bordo del velivolo c'erano tre persone. Il volo era partito dall'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale e si stava dirigendo verso l'aeroporto internazionale di Key West quando si è verificato l'incidente.

Small plane crash at Haulover Bridge in Miami-Dade shuts down Collins Avenue at Bal Harbour, twenty fire rescue units on the scene where aircraft and minivan appear severely damaged pic.twitter.com/M092irLZ4y