Tragico incidente aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo i media locali, a bordo ci sarebbero 101 persone:

97 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio.

Aeromexico non registrava incidenti da almeno 30 anni. A quanto si è appreso l'incidente è avvenuto cinque minuti dopo il decollo e secondo le prime informazioni vi sarebbero vittime. Lo ha reso noto il quotidiano El Heraldo di Tabasco. Vigili del fuoco e ambulanze si stanno recando sul posto dell'impatto del velivolo al suolo. Via Twitter, il governatore di Tabasco, José Rosas Jaispuro Torre, ha indicato che «per il momento non abbiamo cifre di morti o feriti, una informazione che sarà fornita appena possibile».

