Sull'aereo fa caldo: passeggera apre lo sportello per prendere un po' di aria Video

Venerdì 27 Settembre 2019, 15:00

Una passeggera che volava su un aereo della compagnia Xiamen Airlines è stata arrestata dalle autorità cinesi per aver aperto una delle porte di emergenza del velivo poco prima del decollo, per beneficiare di un po' di aria fresca.A causa dell'arresto della donna, il volo è riuscito a decollare solo un'ora dopo del previsto.Secondo quanto riportato dai media locali, il fatto è avveneuto lo scorso 23 settembre, quando il volo MF8215 era pronto a partire dall'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe, nella provincia di Hubei, Cina, diretto a Lanzhou.Come raccontato dalla stampa, quando la donna si è seduta accanto all'uscita di sicurezza, ha ricevuto le istruzioni di routine dal personale di cabina, che le ha raccomandato di non manipolare il dispositivo per l'apertura del portellone. Tuttavia, la donna ha ignorato le indicazioni e ha aperto la porta per prendere un po' di aria fresca.Per questo, tra il panico degli altri passeggeri, le manovre per il decollo sono state interrotte e la donna è stata fermata.Alla fine, dopo aver verificato tutti i protocolli di sicurezza, l'aereo è riuscito a decollare con un'ora di ritardo.