Aereo caduto in Nepal: la copilota morta come il marito, 17 anni dopo di lui. «È precipitato con lo stesso volo» Dipak Pokhrel è morto nel giugno del 2006, mentre era in cabina di pilotaggio su un volo che trasportava riso e cibo verso la città occidentale di Jumlal





Morta come il marito, a 17 anni di distanza. Anju Khatiwada, 44 anni, era copilota a bordo del volo che si è schiantato in Nepal. Nel 2006, lo stesso era successo a Dipak Pokhrel, copilota di un volo della Yeti Airlines quando morì in un disastro aereo. L'uomo era sposato proprio con Anju Khatiwada, che quattro anni dopo la sua morte aveva deciso di seguirne le orme, intraprendendo una carriera nell'aviazione. La morte del marito Dipak Pokhrel è morto nel giugno del 2006, mentre era in cabina di pilotaggio su un volo che trasportava riso e cibo verso la città occidentale di Jumlal. L'aereo è precipitato ed esploso in fiamme, uccidendo tutte e 9 le persone a bordo, riporta la BBC. Nel 2010 la moglie, rimasta vedova, ha intrapreso la carriera da pilota. «Era una donna determinata che difendeva i suoi sogni e realizzava quelli del marito" ha detto uno dei suoi familiari Santosh Sharma», citato da Bbc. Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:25

