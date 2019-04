Aereo costretto ad atterraggio di emergenza: «Schermi spenti in cabina, rischiamo di volare alla cieca»

United 4390 lost their screens in the cockpit pic.twitter.com/vliOVotLWW — Rodney D. Giles (@rodneygiles) 5 aprile 2019

Un aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a metà volo a causa dellopresenti nella cabina di pilotaggio, che sarebbe stato causato dallanei sistemi del cockpit. Fortunatamente non ci sono stati feriti.Il volo in questione è il 4390 della, in servizio nei cieli degli Stati Uniti fra, in Tennessee, e diretto a, Texas: durante il volo i piloti hanno annunciato che il velivolo sarebbe atterrato a Dallas. «Abbiamo perso due dei nostri schermi» ha comunicato ai passeggeri l'equipaggio.Il pilota poi ha spiegato che il motivo per cui gli schermi si erano spenti sarebbe stata da attribuire alla mancanza di refrigerante: «Se non fossimo atterrati immediatamente avremmo corso il rischio di perderli tutti e di volare alla cieca - l'annuncio che è stato registrato da uno dei passeggeri - perchéper la strumentazione. C'è un». Il pilota poi ha confermato: «Per questo motivo ci troviamo a Dallas (anziché a Houston). Ed è improbabile che questo aereo vada da qualche parte oggi». Tutti i passeggeri poi sono stati sistemati su un altro volo, stando a quanto riportato da Abc News