«In aereo non fate queste due cose se non volete avere problemi cardiaci»: la ricerca dell'istituto di medicina

di Redazione Web

A chi non piacerebbe sorseggiare un buon cocktail in aereo? Peccato che, però, alcolici e voli non vadano molto d'accordo. E a dirlo non è il personale delle compagnie aeree, bensì la scienza. Secondo uno studio, bere alcol mentre si sta svolgendo un viaggio in aereo, per poi rischiare anche di addormentarsi, potrebbe essere molto rischioso per il cuore.

Lo studio

A condurre la ricerca è stato l'Istituto di medicina della Germania, che ha spiegato come le bevande alcoliche possano aumentare il battito cardiaco in aereo se unite alla pressione che aumenta in base all'altezza del volo.

«Il consumo di bevande a bordo è un rischio per la salute - hanno dichiarato gli esperti al Mirror - l'alcol aumenta i battiti cardiaci e ciò potrebbe portare il rischio di infarti in futuro. Anche alle persone più giovani». Lo studio condotto dai medici tedeschi, riporta come il 7% dei casi di alcol consumati a bordo di un aereo abbia provocato problemi cardiaci. Mentre il 58% degli episodi di atterraggi di emergenza ha avuto come cause proprio gli arresti cardiaci dei passeggeri. «Non è necessario bere alcolici in aereo - hanno concluso gli esperti - è meglio salvaguardare la nostra salute e pensare al divertimento non appena si è arrivati in vacanza».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 17:49

