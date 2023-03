Terrore sull'aereo: accoltella assistente di volo al collo e tenta di aprire il portellone di emergenza

di Redazione web

Un uomo del Massachusetts è stato arrestato per aver accoltellato un assistente di volo al collo con un cucchiaio di metallo rotto durante un volo da Los Angeles a Boston, e dopo ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza: la notizia è stata diffusa poco fa dal Dipartimento di Giustizia.

Cosa è successo

Un uomo di Leominster, Massachusetts, è stato arrestato e accusato di aver tentato di aprire una porta di uscita di emergenza mentre era a bordo di un volo della United Airlines da Los Angeles a Boston e poi di aver tentato di pugnalare al collo un assistente di volo. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato accusato di tentata interferenza con membri dell'equipaggio di volo e assistenti utilizzando un'arma pericolosa. Torres è stato arrestato all'aeroporto internazionale Logan di Boston e, dopo una prima comparizione odierna davanti al giudice Dein, magistrato del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, è stato trattenuto in attesa dell'udienza fissata per il 9 marzo 2023.

Secondo i documenti di addebito, il 5 marzo 2023 Torres era un passeggero a bordo di un volo della United Airlines da Los Angeles a Boston. Circa 45 minuti prima dell'atterraggio, l'equipaggio di volo ha ricevuto un allarme nella cabina di pilotaggio che una porta laterale di tribordo situata tra le sezioni di prima classe e turistica dell'aereo era disarmata. Dopo l'ispezione, un assistente di volo ha scoperto che la maniglia di blocco della porta era stata spostata dalla posizione completamente bloccata - circa un quarto verso la posizione sbloccata - e che la leva di inserimento dello scorrimento di emergenza era stata spostata su "disarmato" posizione.

L'assistente di volo lo ha riferito al capitano e all'equipaggio di volo dopo aver messo in sicurezza la porta e lo scivolo di emergenza. Nelle discussioni successive, un collega assistente di volo ha riferito di aver osservato Torres vicino alla porta e di aver creduto che Torres avesse manomesso la porta. Un assistente di volo ha quindi affrontato l'uomo per aver manomesso la porta, a cui avrebbe risposto chiedendo se c'erano telecamere che mostrassero che lo aveva fatto. Secondo i documenti del tribunale, l'assistente di volo ha quindi informato il capitano che riteneva che Torres rappresentasse una minaccia per l'aereo e che il capitano doveva far atterrare l'aereo il prima possibile. Poco dopo, si presume che Torres si sia alzato dal suo posto e si sia avvicinato alla porta laterale di tribordo dove si trovavano due assistenti di volo nel corridoio. Uno degli assistenti di volo ha visto Torres mormorare qualcosa che non poteva sentire. Torres avrebbe quindi spinto verso uno degli assistenti di volo con un movimento brusco un cucchiaio di metallo rotto, colpendo tre volte l'assistente di volo sulla zona del collo.

I passeggeri hanno quindi affrontato Torres ed è stato trattenuto con l'assistenza dell'equipaggio di volo. Torres è stato immediatamente arrestato all'arrivo del volo a Boston.

L'accusa prevede una pena fino all'ergastolo, fino a cinque anni di libertà vigilata e una multa fino a 250.000 dollari.

Terrore sull'#aereo: #accoltella assistente di #volo al collo e tenta di aprire il portellone di emergenza https://t.co/8CCWPHiR6g — Leggo (@leggoit) March 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA