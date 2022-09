Due aerei si scontrano in volo, disastro negli Usa: «Almeno 3 morti». Cos'è accaduto

Tre persone sono morte sabato mattina, dopo lo scontro a mezz'aria tra due piccoli aerei, avvenuto in Colorado, nella contea di Boulder. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di mattina. Uno dei due velivoli si è andato a schiantare in un campo, mentre l'altro è finito tra gli alberi.

Cosa è successo

La collisione ha coinvolto un Cessna 172 monomotore e un aereo Sonex Xenos, un tipo di aliante a motore. Dopo lo scontro alcuni testimoni hanno subito chiamato il 911 per richiedere i soccorsi. Nonostante lo scontro, nel cielo non è stata avvistata nessuna palla di fuoco. Due persone sono state trovate morte tra le lamiere di uno dei due relitti e una persona nell'altro, ha fatto sapere la polizia della contea di Boulder, scrive Fox News. Le identità delle vittime non sono state immediatamente rese note. La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) stanno indagando su quanto accaduto e provano a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il cielo era sereno, ma nessuno dei due aerei era dotato di un sistema di prevenzione per il rischio collisioni.

Three people are confirmed dead after two small aircraft collided mid-air in Colorado, authorities said. https://t.co/uguN3kaU9N — ABC News (@ABC) September 17, 2022

