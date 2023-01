Adriana scompare da scuola a 15 anni, trovata morta tre giorni dopo. Il papà distrutto: «L'hanno uccisa»

Una ragazza di 15 anni scomparsa lo scorso venerdì, è stata ritrovata morta vicino al suo liceo nel Michigan (Stati Uniti) lunedì pomeriggio. Il corpo senza vita di Adriana Davidson è stato scoperto da uno degli agenti che stavano lavorando alle ricerche. Si trovava vicino ai campi di atletica della scuola, la Ann Arbor Pioneer High School. La polizia sta provando a ricostruire l'accaduto.

Le investigazioni sul caso

Adriana, conosciuta da tutti come Addy, è stata vista l'ultima volta dai compagni di liceo venerdì intorno alle 11. La sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa il giorno stesso. La giovane non è tornata a casa dopo scuola, come faceva ogni giorno. Gli investigatori hanno scoperto che dopo essere arrivata al liceo in scuolabus venerdì mattina, è andata via. Poi è ritornata a scuola verso mezzogiorno, ma non è mai rientrata in classe. Gli amici dell'adolescente hanno detto alla polizia che aveva detto che non si sentiva bene.

Il cellulare della 15enne è stato trovato su un campo da tennis della scuola venerdì pomeriggio ed è stato consegnato alla polizia. L'ufficio dello sceriffo della contea di Washtenaw inizialmente ha definito la scomparsa dell'adolescente «sospetta». Dopo aver scoperto il corpo, hanno invece affermato che non si tratterebbe di omicidio. Non è dello stesso avviso il padre della ragazza, convinto che qualcuno l'abbia uccisa: «Quando è scomparsa ho capito subito che non era scappata. Il telefono lasciato al campo da tennis? È un omicidio», ha detto l'uomo.

