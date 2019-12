Adottato a 5 anni, la classe dell'asilo in tribunale per aiutarlo: le immagini fanno il giro del mondo

Incinta di 38 settimane partorisce in aereo e chiama la bimba "Cielo"

Sabato 7 Dicembre 2019, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia dista facendo commuovere e sorridere tante persone in tutto il mondo. Il bambino ha cinque anni e nelle foto apparse sui social si trova inin attesa che il giudice lo affidi ufficialmente alla suaOra ha un padre e una madre e deve ringraziare anche la sua, corsa in aula per dargli tutto il suo sostegno. È successo in un tribunale del Kent, neglie gli scatti pubblicati sumostrano anche i neo genitoriand, Michael ha avuto al suo fianco l'altra famiglia, gli amici che con lui stanno imparando e crescendo. ​Nelle foto i bambini sono troppo piccoli per sedere comodamente sulle poltrone, sprofondano, ma alzano dei cuoricini di carta per non far passare inosservata la loro presenza. Una forma non scelta a caso, che sta a significare l'amore e l'affetto.A organizzare tutto ci ha pensatoe della sua classe: ha predisposto la trasferta e accompagnato i suoi alunni. «Anche noi facciamo parte della famiglia di Michael, non potevamo mancare questo momento», ha spiegato l'insegnante. La giornata del 5 dicembre ha fatto felici anche altri bambini: in 36 sono stati adottati.Una vicenda di integrazione riuscita che rappresenta un bell'esempio per i più piccoli in un contesto in cui troppo spesso si sentono episodi di discriminazione razziale o atti di bullismo tra i banchi.