Adolescente ucciso da un passante mentre ascolta la musica: «Il rap mi terrorizza»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:45

«La». Questa è stata lache ha dato Michael Paul Adams, 27 anni, dopoElijah Al-Amin, reo di ascoltare la musica rap. L'adolescente era di fronte a un minimarket di notte a a Peoria, in Arizona e stava ascoltando della musica rap quando il suo aggressore si è avventato su di lui e gli ha reciso la gola con un coltello.Il 27enne ha dichiarato che stava prendendo delle bibite quando ha sentito qualcuno avvicinarsi dietro di lui, mentre ascoltava musica. Questa scena lo ha reso inquieto, secondo quanto ha raccontato alle autorità, e li ha fatto sentire minacciato e in pericolo, così ha cercato di difendersi. Il Daily Mail riporta che dopo l'aggressione sono state avvertite le autorità e l'uomo è stato arrestato. Il ragazzo è stato portato in ospedale invece, ma le sue condizioni erano troppo gravi e non è sopravvissuto.L'aggressore, ora finito a processo con l'accusa di omicidio, avrebbe anche avuto diversi precedenti. Il suo legale sta perorando la tesi secondo la quale soffrirebbe da tempo di disturbi mentali, che lo portano a sentirsi, in alcune situazioni, in difficoltà e ad avere reazioni eccessive. Per gli psichiatri però non sembra esserci alcuna patologia che possa giustificare il suo operato. Distrutta la famiglia del ragazzo che avrebbe compiuto 18 anni tra poche settimane. La mamma è stata avvertita dalla fidanzata di lui, presente al momento dell'aggressione, che l'ha chiamata dall'ospedale.