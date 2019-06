Adolescente uccide la sua migliore amica per 9 milioni di dollari, poi scopre che era una truffa

Giovedì 20 Giugno 2019, 22:23

Un uomo sul web le ha promessouna cifra che la 18enne Denali Brehmer ha ritenuto sufficiente per uccidere la sua migliore amica Cynthia Hoffman. L'adolescente si è così fatta, ha legato Cynthia e poi le ha sparato alla testa, filmando il tutto con lo smartphone per dimostrare che aveva seguito le indicazioni.La 18enne dell'Alaska, era stata contattata da un uomo che si faceva chiamare Tyler, sul web. Questa persona le ha chiesto di compiere l'omicidio in cambio di 9 milioni di dollari. Una richiesta folle alla quale ha lavorato per giorni fino a convincere l'adolescente. L'uomo, in realtà un 21enne disoccupato di nome Darin Schilmiller, dell'Indiana, aveva fatto in modo che Denali lo credesse ricco, ha fatto in modo che la giovane si innamorasse di lui e con la promessa di sposarla e renderla felice l'ha convinta a compiere il delitto.Secondo quanto riporta la stampa locale , la ragazza e i due complici hanno convinto la vittima a fare una passeggiata, l'hanno portata in un bosco dove è stata poi uccisa. La famiglia di Cynthia ha denunciato la sua scomparsa, per giorni i tre assassini hanno finto di non sapere nulla, fino a quando non è stato trovato il cadavere e sono scattate le indagini. In poco tempo la polizia è risalita all'amica e dall'analisi dello smartphone ha capito cosa era successo.