Adolescente stupra un bambino di 18 mesi e si filma, denunciato dalla nonna

Bimbo di 2 anni stuprato e torturato dal compagno della madre: nei video gli chiedeva se lo amava

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e viene. Unha abusato di un bambino di pochi mesi e di unailmadosi con il suo telefono durante gli abusi. Le immagini sono arrivate alla nonna che ha subito denunciato il nipote alla polizia facedolo arrestare. E' successo in Inghilterra.Il 17enne è accusato non solo dello stupro di un bimbo di 18 mesi, ma anche di quello di una studentessa di 11 anni che avrebbe adescato in strada, mentre lei stava tornando a casa, per poi costringerla ad un rapporto sessuale. Nel corso di questa ultima violenza fu ripreso da alcune telecamere e la polizia divulgò le sue immagini per far sì che fosse identiicato. A riconoscerlo è stata sua nonna che non ha esitato a denunciarlo, come riporta il Sun Gli agenti hanno sequestrato il suo laptop e hanno trovato un'orda di immagini e video di abusi sessuali su minori, tra cui prove di una serie di orribili aggressioni sessuali su un bambino. Il 17enne ha ammesso i suoi crimini e ora è in attesa di processo.