Adolescente stermina la famiglia nel giorno del compleanno della madre, posta le foto online e si suicida

Un ragazzo di appena 15 anni ha ucciso la sua famiglia, poi ha postato le foto in rete e si è suicidato. William Quince Colburn ha sparato contro la madre Jana Colburn durante i festeggiamenti del suo compleanno, al padre William Colburn Jr e alla sorella Emma di 13 anni. Tutta la famiglia era riunita in un camper parcheggiato nei pressi di un'area ricreativa nella contea di Arnsas, negli Usa.

Subito dopo la strage il ragazzo ha pubblicato delle foto fatte in rete, foto scioccanti e veramente crude che hanno subito fatto scattare l'allerta. Il 15enne nel post ha spiegato di voler continuare a uccidere anche all'interno della sua scuola e subito gli agenti si sono messi sulle sue tracce. Quando lo hanno fermato hanno provato a farlo ragionare, ma in tutta risposta l'adolescente si è rifugiato in un parcheggio nel quale si è ucciso prima ancora di essere arrestato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 22:46

