Adolescente muore dopo aver inalato il deodorante spray della madre: «Voleva sentire il suo odore»

Venerdì 18 Ottobre 2019, 16:00

. Un ragazzo diha inalato una massiccia quantità di deodorante ed è mortodi Hockwold, nel Norfolk, dove l'adolescente Jack Waple viveva coni genitori. L'adolescente usava annusare il deodorante per ricordare l'odore della madre, la famiglia sapeva della sua strana abitudine, ma lui ha provato a giustificarla dicendo che era un modo efficace per calmare la sua ansia.Il giovane aveva promesso che non ne avrebbe abusato, ma il giugno scorso, la mamma, non sentendolo rispondere alle sue chiamate è salita in camera e lo ha trovato sul letto con accanto la bottiglietta di deodorante completamente svuotata. Secondo quanto riportato dall'autopsia ad uccidere il 13enne sarebbe stato un arresto cardiaco dovuto all'eccessiva dose di gas inalata.Jack non aveva alcun intento suicida, aveva delle stranezze, ma non aveva mai manifestato malesseri o segni di un possibile desiderio di togliersi la vita. Quanto accaduto è stato solo un drammatico incidente. Straziati dal dolore sono i genitori, che hanno spiegato di aver detto al figlio i rischi della sua abitudine convinti che riuscisse a gestirla, mai avrebbero pensato a un simile esito.