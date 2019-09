Adolescente ha le mestruazioni in classe e si macchia: per la vergogna si toglie la vita a casa

Giovedì 12 Settembre 2019, 18:58

HaUn "incidente" piuttosto comune, per cui non dovrebbe esserci nulla di cui vergognarsi, ma una ragazzaprovato di fronte ai suoi compagni. Una giovane kenyana, infatti, dopo aver macchiato la divisa scolastica è tornata a casa e si è tolta la vita nella sua cameretta.La morte di questa giovane ha causato numerose proteste da parte dei genitori in Kenya. Nel paese africano è stata recentemente approvata una legge che prevede la distribuzione gratuita di assorbenti all'interno delle scuole, ma per diversi motivi non è ancora stata messa in pratica. Se probabilmente la giovane avesse potuto usare un tampone non si sarebbe sporcata e magari sarebbe ancora viva.La mamma della ragazzina ha infatti spiegato al quotidiano The Daily Nation, che la figlia non aveva un assorbente con sé e quando è stato notato che si era macchiata è stata invitata a uscire dalla classe. Quando è tornata a casa ha raccontato tutto ai suoi genitori, poi è andata a pulirsi, ma è stato a quel punto che ha deciso di togliersi la vita