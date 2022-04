Adil ha 7 anni e metà della vita l'ha trascorsa in ospedale a combattere la leucemia: «Adesso voglio una grande festa»

Adil Afshari-Nar è un bambino di sette anni che ha trascorso più della metà della sua vita in ospedale e che adesso sogna di fare "una grande festa per giocare" con tutti i suoi amici. A tre anni ad Adil, nato nel quartiere di Londra di Kensal Green, è stata diagnosticata una rara forma di leucemia, che adesso sembra sconfitta.

Da quel momento in poi il bambino è stato sottoposto in tre anni di cure estenuanti, lontano dalla famiglia. La bella notizia è che la malattia, così duramente combattuta, è in "fase di remissione" e Adil vuole giustamente festeggiare la fine delle cure.

Ricordando dolorosamente la diagnosi di suo figlio, la mamma di Adil, Maria, ha detto: "È nato un bambino sano. Poi, quando aveva tre anni, gli è stata diagnosticata la leucemia . Tutto il nostro mondo è cambiato dall'oggi al domani. Affrontare una malattia pericolosa per la vita è stato molto difficile. La chemioterapia è stata molto dura. Il nostro bambino felice e spumeggiante era sempre stanco e triste. Voleva solo essere come gli altri bambini.". Lo riferisce MyLondon. news

Ancora la mamma di Adil: “La chemioterapia è stata molto dura. Il nostro bambino felice e spumeggiante era sempre stanco e triste. Voleva solo essere come gli altri bambini. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi tre anni e mezzo, la possibilità di stare insieme a tutti i suoi amici aiuterà a celebrare la sua guarigione e ci unirà come famiglia".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 23:12

