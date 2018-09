Il calendario sexy dei pompieri viene ritirato: «Troppo sessista». Ma era per una buona causa

Belli, ricchi e in carriera: così iniziavano ad adescare le loro, conquistando la loro fiducia. Peccato che poi usavano alcol e droghe per stordirle, portarle a casa e violentarle, immortalando il tutto con fotografie e filmati. Per questo motivo, una coppia formata da un chirurgo di successo e dalla compagna, è stata arrestata dalla polizia. Come rendono noto le autorità e alcune fonti locali come WPTV , il 38enne, un chirurgo molto famoso anche per diverse apparizioni televisive, e la sua compagna, la 31enne, sono stati arrestati lo scorso 12 settembre dalla polizia di, in. Sono accusati di aver violentato, con metodi simili, almeno due donne, adescate nel 2016, portate nell'appartamento di lui e costrette a subire passivamente, stordite dalle sostanze utilizzate dalla coppia per drogarle.Per la coppia non era difficile conquistare la fiducia delle proprie: lui, ricco e famoso, ispirava molta fiducia per le sue conoscenze in campo medico, mentre lei, bella e fascinosa, infondeva altrettanta sicurezza. Secondo le ricostruzioni degli, in molti casiera stato riconosciuto e salutato per primo dalle sue stesse vittime, il che rendeva tutto molto più facile al momento di fissare appuntamenti o invitare le nuove conoscenze a delle finte feste, che però si rivelavano essere una trappola pericolosa.Durante le indagini sono state estratte daglidei due le immagini delle, che riguardano anche altre donne e chiariscono bene quanto accaduto: le vittime della coppia, infatti, erano immortalate quasi prive di sensi, mentre subivano violenze sessuali di vario genere. «Crediamo che lepossano essere addirittura un» - spiegano gli inquirenti - «Abbiamo deciso di diffondere le immagini degli arrestati per far sì che anche le altre donne possano sporgere denuncia nel caso in cui li dovessero riconoscere».Intanto, però, la coppia dopo l'arresto è stata: per la scarcerazione, in attesa del processo, i due hanno pagato la bellezza di 100mila dollari (quasi 90mila euro).