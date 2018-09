Adescava ragazzine per farle violentare dal marito, la mostruosa coppia a processo

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attiravafingendosi sua amica, poi lasciava che il. Un trucco ormai rodato, crudele e mostruoso quello messo in atto dalla 61enne Avril Griffiths, e suo marito Peter, di 65 anni. La coppia è accusata di aver stuprato almenoper fatti che risalgono a diversi anni fa.La donna andava alla ricerca di ragazze, solitamente molto giovani e problematiche, lasciava che si fidassero di lei e, promettendo loro aiuto, le portava in casa dove il marito a quel punto era libero di abusare sessualmente delle minori. I fatti si sono svolti nella loro abitazione di Barry, nel Sud del Galles, in un periodo che va dalla fine degli anni '70 agli anni '90. La coppia si aggirava per la città con un furgone scuro, per non destare sospetti, e proprio lì invitava le giovani a salire e ad andare a casa.Durante gli abusi la donna era presente, fotografando e riprendendo quello che il marito faceva alle sue vittime. Spesso le ragazze venivano stordite con alcol e droghe, in modo che non potessero opporre resistenza. Secondo quanto riporta la stampa locale , in questi giorni si sta svolgendo il processo a carico dei due coniugi, dopo le denunce delle vittime. La coppia, dal canto suo, continua a dichiararsi innocente.