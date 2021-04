Adesca 35 donne ricche e gli fa credere che il suo compleanno è imminente per farsi fare regali bellissimi: 39enne arrestato per truffa

Ha ingannato 35 donne. Takashi Miyagawa è stato definito il latin lover del Sol Levante dopo aver truffato oltre 30 donne facendogli credere di essere innamorato di lui quando invece i suoi unici interessi erano patrimoniali. La strategia era sempre la stessa: faceva credere alle sue amanti di amarle, che erano le uniche al mondo per lui e si faceva fare costosi regali.

Dopo averle circuite e manipolate con false dichiarazioni e promesse, faceva credere loro che il suo compleanno fosse imminente, in modo da riuscire ad avere un regalo dalle malcapitate. Takashi, ha 39 anni ed è originario del Kansa. Per mesi è riuscito ad attuare lo stesso gioco con 35 donne, senza che nessuna sapesse dell'altra, fino a quando non sono arrivate le prime denunce che hanno messo a nudo il suo terribile gioco.

Il 39enne mentiva sempre sulla data del compleanno, convinto che le donne, sapendo della sua festa, gli avrebbero fatto un regalo. Takashi si fingeva venditore di docce e adescava le sue vittime con degli appuntamenti, poi iniziava a corteggiarle e quando loro si infatuavano prometteva matrimoni e relazioni stabili.

