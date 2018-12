Si addormenta sul divano con il figlio neonato tra le braccia: il bimbo muore

Venerdì 21 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè morto a sole quattro settimane tra le braccia di suo padre. Il 25ennesi era semplicemente addormentato sul divano, come fanno molti padri di famiglia a fine giornata. Il dramma di questa famiglia diè che ha chiuso gli occhi con il bambino in braccio. I fatti risalgono al giugno scorso, ma ora gli inquirenti stanno cercando di capire le cause del decesso.Quando si è svegliato due ore dopo ha visto che il piccolo aveva perso i sensi e lo ha portato invano in ospedale. Forse il papà era troppo stanco a causa delle notti in bianco e non s'è accorto che stava male. «Il piccolo è venuto al mondo prematuro. Ma non ha avuto problemi quando lo abbiamo portato a casa», ha dichiarato al Sun. «Sembrava che stesse bene il giorno prima di morire. Aveva avuto solo un banale raffreddore. - spiega il genitore -Lui dormiva nella sua culla, noi nel nostro letto. Si è svegliato intorno alle 5.30 di mattina perché voleva essere preso in braccio, l’ho preso, l’ho portato al piano di sotto, gli ho dato messo a scaldare il latte e mi sono seduto sul divano. Lo guardavo ammirato, lo accarezzavo e si è addormentato così. Poi mi sono addormentato anche io».Al risveglio la terribile scoperta: «Il suo colore era diverso, era immobile. Ho chiamato mia moglie che ha chiamato subito un’ambulanza». «Era un bambino perfettamente normale – ha detto la dottoressa che l’ha visitato – era un po’ piccolo per la sua età ma non aveva segni di violenza o altro. Dormire sul divano o sul letto con un adulto può provocare incidenti del genere. Andrebbe evitato, soprattutto fino ai 12 mesi del bambino».