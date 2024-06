Addio al celibato, ubriachi sull'aereo importunano passeggeri e hostess: il pilota costretto all'atterraggio d'emergenza

di Redazione Web

Doveva essere un viaggio memorabile, ma poi si è trasformato in un incubo. Diversi passeggeri di un volo diretto in Spagna hanno iniziato a tremare quando hanno visto che, l'aereo, ha dovuto fare un atterraggio di emergenza. E non dovuto a causa di un guasto ai motori, bensì per alcuni passeggeri che, invece di aspettare l'arrivo, hanno deciso di festeggiare un addio al celibato, provocando molti disagi al personale e agli altri viaggiatori.

Cosa è successo

Un gruppo di ragazzi ha pensato che sarebbe stato divertente stappare lo spumante e bere alcolici in volo. Peccato che, però, la loro decisione è stata rischiosa per la sicurezza degli altri passeggeri. Gli amici hanno deciso di prendere il volo della compagnia EasyJet da Luton (Inghilterra) per raggiungere la Spagna, dove avrebbero festeggiato l'arrivo delle nozze di un loro coetaneo. Ma non hanno mai visto il Paese, perché il volo è stato dirottato a Tenerife a causa dei loro schiamazzi.

I ragazzi, ubriachi a causa delle bevande alcoliche che erano riusciti a far imbarcare, hanno iniziato a fare scherzi al personale e agli altri passeggeri presenti sull'aereo. «Mia moglie ed io eravamo seduti sui sedili anteriori, vicino alla postazione del capo steward, quando abbiamo visto cosa stavano facendo i ragazzi - ha dichiarato Duncan Young, un passeggero che ha deciso di raccontare l'accaduto al Mirror - quei giovani erano già ubriachi e stavano continuando a bere alcolici.

L'atterraggio di emergenza

Così il capitano, dopo un'ora dalla partenza, ha annunciato a tutti i passeggeri che avrebbero fatto un atterraggio di emergenza a Tenerife. E la colpa era proprio di quei ragazzi. «Non appena siamo atterati, le forze dell'ordine sono entrate e hanno portato fuori 10 passeggeri - ha concluso Duncan - subito dopo il capitano ha emanato un altro annuncio, dicendoci che dovevamo rimanere seduti, perché saremo ripartiti non appena si sarebbe risolta la situazione». Sul caso la stessa compagnia aerea ha voluto rilasciare una dichiarazione: «Anche se questi casi accadono raramente, abbiamo ritrovato opportuno muoverci in questo modo. La sicurezza dei passeggeri è molto importante e non potevamo correre rischi».

