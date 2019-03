Addetto alle pulizie trova sull'autobus 350mila euro: il gesto sorprende tutti

Ultimo aggiornamento: 21:29

Gli addetti alle pulizie a bordo dei mezzi di trasporto disono abituati a trovare qualsiasi cosa sugli autobus in deposito, ma non si sarebbero mai immaginati di recuperare una busta contenente ben 300mila sterline, quasi 350mila euro in contanti. Una bella sorpresa per un dipendente diche - una volta trovato il "malloppo" - avrebbe potuto sistemarsi per sempre e invece ha scelto di fare la cosa giusta, come spiega il Daily Mail. Il gesto ha "spiazzato" i colleghi e non solo. L'addetto alle pulizie, infatti, ha contattato la polizia e consegnato il denaro. Questa volta il passeggero distratto ha lasciato qualcosa di prezioso, ma solitamente gli oggetti smarriti non sono così invitanti. Gli operai hanno raccontato alla stampa di aver trovato roba davvero disgustosa ed eccentrica tra i sedili.In passato un altro viaggiatore aveva dimenticato una friggitrice e qualcun altro aveva abbandonato persino un test di gravidanza positivo. Un altro "bottino" includeva giocattoli sessuali e mutande e pannolini sporchi, mentre un giorno qualcuno ha addirittura vomitato e fatto i suoi bisogni. «Per fortuna, il nostro staff è completamente addestrato e attrezzato per affrontare i rischi delle pulizie», hanno commentato ironicamente dopo l'accaduto dalla ditta.