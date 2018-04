Intanto i genitori del piccolo rilanciano la richiesta di trasferimento del loro bimbo da Liverpool a un ospedale italiano, alla luce della capacità di respirazione autonoma mostrata dopo il distacco dai macchinari, anticipa una portavoce del Christian Legal Centre, che li assiste dal punto di vista legale, in contemporanea con l'avvio a Manchester della nuova udienza convocata sul caso dopo gli ultimi sviluppi dal giudice dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, che in precedenza aveva dato l'ok a staccare la spina.

«Alfie respira da solo»: i genitori pubblicano foto su Instagram dopo il distacco dei macchinari

Il cdm, su proposta del Ministro Marco Minniti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana ad Alfie EVANS, nato a Liverpool (Gran Bretagna) il 9 maggio 2016, in considerazione dell'eccezionale interesse per la Comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici, nella tutela di preminenti valori umanitari che, nel caso di specie, attengono alla salvaguardia della salute. È scritto nel comunicato diffuso al termine di una riunione lampo.

MEDICI CATTOLICI: STRAVOLTO RUOLO MEDICI «La determinazione con la quale la giustizia britannica si è appropriata della sorte del piccolo Alfie Evans, bimbo ammalato e fragile, ci inquieta e ci obbliga a proporre una seria riflessione sui rapporti tra Stato e cittadini». Ad affermarlo è Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, secondo cui «il disposto giudiziario di 'condanna a mortè espresso nei confronti di un piccolo fragile, affidato alle cure dei medici, che di lui per statuto deontologico dovrebbero prendersene cura stravolge il magico rapporto di alleanza medico-paziente, soprattutto se gli operatori sanitari sono poi chiamati ad essere meri esecutori di morte; offende la medicina, chiamata all'interruzione delle cure per un assurdo declamato 'migliore interesse della persona', che non coincide più con la cura, ma con una sentenza capitale».



«Ritroviamo in questa posizione la più grande offesa alla persona umana e la più orrenda cosificazione della vita. È disumano staccare un figlio 'inesorabilmente difettosò dalle braccia dei genitori», aggiunge Boscia. «È insopportabile interrompere e impedire quell'abbraccio d'amore tenace dei genitori nei confronti dei figli - prosegue il presidente dei medici cattolici -. È assolutamente insopportabile l'arroganza dei sani verso gli ammalati vulnerabili e bisognosi. Vanno respinte con forza quelle visioni totalitaristiche e riduzionistiche che smembrano la definizione di persona».



I medici cattolici «levano alta la loro voce, affinché ogni società civile, in ogni parte del mondo, recuperi la visione integrale e completa dell'essere umano, oggi totalmente calpestata in tutta la sua dignità. L'ingresso della tecnica nell'area degli affetti, della famiglia e della filiazione non può trasformarsi in una macchina sociale, perversa e violenta, che nemmeno più risponde delle conseguenze delle proprie azioni. Quel che oggi sta accadendo scardina il rapporto diretto e univoco tra genitorialità e figliolanza e dissolve l'assoluto diritto dei fragili di avere diritti. Il dominio dell'uomo sull'altro uomo rappresenta il più grande sopruso che la società dei sani sta disponendo sulla vita dei fragili».



«Sono necessari massimi interventi sociali perché si rimediti sul senso del rispetto della vita e si ostacoli questa deriva che non accetta più mediazioni, ma produce e realizza imperative applicazioni di morte. Nessuno ha l'autorità di decidere o di definire 'vite degne o non degne di essere vissutè - conclude il presidente Boscia -: I bisogni e le vulnerabilità dei fragili vanno sostenuti! Tutti abbiamo la responsabilità e l'obbligo di affrontare, con coraggio e determinazione, tutte le possibili sfide che contrastino ogni welfare imperfetto e ogni economica ragione di Stato che, travalicando ogni limite, decreta la morte dei suoi cittadini».

OGGI NUOVA UDIENZA Il giudice d'appello dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden, firmatario nei giorni scorsi del verdetto di via libera a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha fissato per oggi pomeriggio una nuova, inattesa udienza sulla base degli ultimi sviluppi di queste ore. L'udienza è convocata a Manchester per le 15:30 locali (le 16:30 in Italia), come ha annunciato una portavoce. Sono convocati i rappresentanti legali di tutte le parti, inclusa la famiglia e l'ospedale Alder Hey di Liverpool.

La nuova speranza per Alfie , il bimbo che sta tenendo col fiato sospeso mezza Europa e anche l'Italia. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano», ha scritto in un post la mamma, Kate James., sono pubblicate due foto del piccolo. Nella prima foto si vede il bambino senza cannule per l'ossigeno in braccio alla madre, nella seconda foto Alfie ha invece le cannule nasali per l'apporto di ossigeno. La madre, Kate James, ha espresso la propria gioia per la possibilità data ad Alfie di poter usufruire dell'ausilio per l'ossigenazione con un post in cui campeggiano vari cuoricini e che si conclude con la frase «Quanto è bello». La macchina per la ventilazione respiratoria è stata staccata ad Alfie ieri sera, all'incirca alle 22.30 ora inglese, dopo una giornata densa di polemiche e contatti diplomatici in cui al bimbo è stata concessa la cittadinanza italiana.Poco prima della notizia lanciata su Facebook dalla mamma era arrivato il grido d'aiuto del papà che temeva il peggio. Alfie ha continuato a respirare oltre 9 ore dopo il distacco dal ventilatore. Lo ha confermato il padre Tom ai media britannici a Liverpool affermando che non è quanto si aspettassero i medici: «Dicevano che stava soffrendo e invece non soffre anche senza respiratore», nota, dicendosi convinto comunque che entro «un paio d'ore» potrà aver bisogno di «sostegno» per continuare a respirare. Tom aggiunge che il bimbo non ha avuto neppure acqua o cibo «per sei ore», ma poi è stato idratato dai sanitari. E precisa che mamma Kate dorme con lui.«Va ancora avanti e resiste bene come può, ma avremo bisogno che riceva assistenza» presto, sottolinea ancora il papà del piccolo. A suo parere, i medici dell'Alder Hey hospital di Liverpool - che hanno chiesto e ottenuto il via libera a staccare la spina dalla giustizia britannica nonostante la volontà contraria dei genitori e le proteste - si attendevano che durasse qualche decina di minuti dopo il distacco dai macchinari, non molto di più. Il fatto che Alfie continui a respirare pone del resto un problema impellente anche sul nutrimento, che - stando agli stessi medici - il bambino non è in grado di ricevere senza l'assistenza esterna. Che qualcosa di inatteso sia accaduto, sembra confermarlo del resto il mancato rilascio del bollettino ufficiale della direzione sanitaria dell'Alder Hey, inizialmente annunciato per le 7 di stamattina ora locaòe (le 8 in Italia), ma poi rinviato. Fuori dall'ospedale pediatrico di Liverpool resta intanto un presidio di manifestanti e attivisti che affiancano la battaglia dei genitori.«In questo momento Alfie ha un respiratore. L'Equipe del Bambino Gesù è pronta per partire con un aereo fornito dal ministro Pinotti». Così l'ospedale conferma quanto annunciato dal presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc a Radio 24. «Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo». «Poco fa ho parlato con l'ambasciatore Trombetta a cui ho detto che la nostra equipe è allertata e pronta a partire in pochi minuti». Il ministro Pinotti, ha affermato Enoc a Radio 24, «si sta attivando per dare l'aereo. La situazione va risolta in pochi minuti». Nella giornata di ieri, Enoc si era recata a Liverpool, ma ha riferito di non essere stata ricevuta dai responsabili dell'ospedale, dove Alfie è ricoverato.Sono continuati durante tutta la notte e ancora in queste ore contatti fra rappresentanti italiani ed autorità politiche, sanitarie e giudiziarie britanniche sul caso del piccolo AlfieEvans. Lo apprende l'ANSA e lo confermano i media locali, che precisano tuttavia come Londra resti ferma al momento nella difesa della giurisdizione che il Regno Unito si attribuisce sulla vicenda. La concessione della cittadinanza italiana per motivi umanitari ad Alfie dà in effetti all'Italia il diritto di essere ascoltata, attraverso canali politici, diplomatici e legali. Ma non cancella il fatto che il bambino resta anche cittadino britannico, ricoverato a Liverpool in un ospedale in territorio britannico e oggetto di sentenze emesse da corti britanniche, osservano diversi analisti locali.Nessun bollettino nelle prossime ore dall'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool sul caso drammatico del piccolo Alfie Evans. «Non rilasceremo alcun bollettino medico per rispetto della privacy di Alfie e della sua famiglia», fa sapere oggi la direzione sanitaria, dopo aver 'saltato' il previsto aggiornamento informativo annunciato ancora ieri sera per le 7 di stamane. Fonti mediatiche inglesi confermano intanto che ad Alfie viene ora dato l'ossigeno, ma che non è stato riattaccato ai macchinari salvavita. «Desideriamo rassicurare tutti i pazienti dell'Alder Hey Children Hospital e le loro famiglie che l'ospedale opera come sempre, sebbene vi sia una presenza della polizia, e che nell'ospedale tutto è calmo», ha poi precisato un portavoce, facendo riferimento al dispositivo di sicurezza tuttora in piedi attorno alla struttura per sorvegliare i circa 200 manifestanti che continuano a protestare contro la decisione di staccare la spina ad Alfie e a sostenere i suoi genitori. Quanto al silenzio stampa, il portavoce ha sostenuto che si tratta di «una pratica normale e concordata con tutti i nostri pazienti». «Vi saremo grati - ha quindi concluso rivolgendosi direttamente ai media - se vorrete rispettare questo approccio ed evitare di contattare lo staff ospedaliero o di chiamare il nostro centralino alla ricerca di aggiornamenti».