«Puoi comprarne solo uno»: ragazza scopre che il fidanzato la tradisce dopo aver tentato di comprarle un Darry Ring. Che cos'è

di Cecilia Legardi

C'è una gioielleria parigina che permette a ogni uomo di acquistare un solo anello: chi torna per comprarne uno alla nuova fidanzata non è il benvenuto. Il proprietario celebra così l'amore vero, mentre le donne riescono a scoprire i tradimenti dei partner, come è successo all'amica di Tallulah.

Compra un secondo anello ammettendo di tradirla

Darry Ring è il nome della gioielleria che chiede a ciascun cliente se è sicuro di aver trovato la persona giusta e che vende gli anelli di fidanzamento solo se l'uomo in questione è davvero convinto del suo "sì". Nel processo di acquisto, il negozio chiede una verifica dell'identità, in modo che se quel cliente si ripresentasse per comprare un nuovo anello per un'altra persona, il gioielliere non glielo venderà. Come? In un database vengono salvati il nome e cognome del cliente, che sarebbero comunque visibili dalla transazione, e il nome dell'amata, che non sarà mai più possibile modificare. Tallulah, una tiktoker, ha raccontato che la sua amica è venuta a sapere di questa politica romantica e ha immediatamente chiesto al compagno di acquistare l'anello di fidanzamento da Darry Ring: i due avevano già deciso di sposarsi, e perché non con uno di questi anelli? Oltretutto, la gioielleria offre delle bellissime creazioni di oreficeria. Ma la ragazza è rimasta scioccata quando ha scoperto che il suo futuro marito aveva già acquistato lì poco tempo prima, convinto di sposare un'altra donna.

«Non ci si può fidare degli uomini», dice Tallulah in un video su TikTok prima di raccontare cosa è successo all'amica. «Il significato dell'anello è che è per l'amore della tua vita. Puoi acquistarlo solo una volta». Poi chiarisce la situazione, spiegando come funziona l'acquisto da Darry Ring: «Quindi, diciamo, per esempio, che siete fidanzate con un ragazzo e lui vi compra un anello in questa gioielleria, ma poi non vi sposate. La ragazza successiva, se vuole un anello di quell'azienda e lui prova a comprarlo, gli verrà detto: "Non puoi"».

La relazione della sua amica con il ragazzo in questione durava da due anni ed è finita quando ha scoperto che era stato da Darry Ring soltanto un mese prima, per fare la proposta di matrimonio all'amante. Tallulah ha conosciuto il compagno dell'amica e su di lui dice: «Penso che sia dannatamente stupido e non abbia capito il concetto dell'azienda. È andato a comprare l'anello con lei accanto ed ovviamente il gioielliere ha subito rifiutato la transazione». Ma la ragazza non aveva mai ricevuto un anello, dunque è stato chiaro che lui la tradiva: «Si scopre che negli ultimi 6 mesi aveva frequentato un'altra, di cui diceva che lei non doveva preoccuparsi», conclude nella clip.

La politica di Darry Ring

La strategia di vendita di questo negozio potrebbe sembrare bizzarra e non molto intelligente quanto ai guadagni: impedire a un uomo di fare un secondo acquisto potrebbe rappresentare una perdita economica, no? Eppure, il profilo Instagram della gioielleria conta 98,8 mila follower e le coppie apprezzano lo spirito dell'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA