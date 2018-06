Le acque si rompono durante il viaggio, 19enne partorisce sul bus

Si rompono le acque dopo i controlli, donna partorisce all'aeroporto di Bologna​

SVA 🚑061 Torrelavega acude a gasolinera A-67 Los Corrales de Buelna y atiende 🚺19, que da a luz en un autobús procedente de Galicia.



Atendidas en primera instancia por los T.E.S de SVB 🚑061 Los Corrales.

SVA estabiliza y traslada a U. de Partos 🏥 Valdecilla.

Sanas 👩🏽y👶 pic.twitter.com/Nl3WgKJh8V — 061 Cantabria (@061Cantabria) 3 giugno 2018

Una, in stato di gravidanza, stava viaggiando su uninterregionale quando, all'improvviso, si sono rotte le acque e la giovane è stata costretta asul mezzo pesante, che per l'emergenza si era fermato nel parcheggio di unaÈ accaduto all'altezza di, piccolo centro della comunità autonoma della Cantabria, in. Il pullman su cui viaggiava la ragazza, la cui identità non è stata resa nota, proveniva dalla Galizia. A prestare i primi soccorsi alla giovane è stato l'autista del bus, che ha chiesto subito l'intervento di un'ambulanza.A dare la notizia è stato il servizio regionale delle ambulanze, che era stato allertato dall'autista. Dopo i primi aiuti per farla partorire, si è deciso di trasferire la giovane e la bambina che aveva appena dato alla luce in un ospedale del capoluogo, Santander. Come riporta 20minutos.es , sia la giovane neo-mamma che la bimba stanno bene.