«L'acqua alle Hawaii odora di birra». Un test spiega il perché

Un fiume di birra alle Hawaii? In tanti si chiedevano perché l’acqua emanasse un così forte odore di birra. La risposta è arrivata da un test che ha rilevato un tasso di alcol nel ruscello dell’1,2%. Nel torrente a Waipio sull'isola di Oahu non solo c’era alcol ma anche quasi lo 0,4% di zucchero, un ingrediente utilizzato per la birra. Immediata la caccia al responsabile nell’area che ospita una serie di attività commerciali come Paradise Beverages, che producono birre per i marchi Kohola Brewery e Aloha Beer Company.

La società, riporta l’Indipendent, ha dichiarato a News Now Hawaii di non essere sicura di cosa stesse causando la fuoriuscita di alcol, ma i dipartimenti della salute e dei trasporti delle Hawaii hanno successivamente confermato la colpa della struttura. Nell’indagine partita da un laboratorio indipendente che ha effettuato i test e seguita dai due dipartimenti è stato trovato alcol nell'acqua di scolo proveniente da un tubo non lontano dall'interstatale H2. Proprio nell'area di Diamond Head dove era stato segnalato il forte odore di birra da un escursionista. Secondo News Now Hawaii, il dipartimento dei trasporti, proprietario del tubo, ha informato i colleghi della salute che la responsabilità era di Paradise Beverages.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 22:04

