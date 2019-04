Accusato di aver ucciso la moglie, viene scagionato grazie alle dimensioni del pene

Londra choc: quattro persone accoltellate a caso in poche ore, caccia all'uomo. Donna gravissima​

Ha rischiato seriamente di essere, ma si è salvato grazie alle. Un uomo, tuttavia, dopo la denuncia del suocero è statoe solo successivamente è statoLa vicenda, decisamente bizzarra e complessa, è avvenuta in A ricostruirla è Metro.co.uk : la 23enne Jumantri, che viveva col marito Barsah a, nella zona orientale di Giava, è morta lo scorso 26 febbraio dopo aver fatto sesso col marito e dopo aver accusato, durante l'amplesso, un. Il padre della ragazza, Nedi Sito, aveva puntato il dito contro il genero, accusandolo di aver ucciso la figlia a causa delle dimensioni enormi del pene., questo il nome dell'uomo, era stato arrestato dopo la denuncia del suocero, che si era lasciato influenzare da alcune voci, totalmente infondate, diffuse da alcuni vicini di casa della coppia. Dopo l'arresto, Barsah era comparso per la prima volta davanti ai giudici, mostrando a tutti il proprio. «Leerano nella norma, non erano niente di straordinario» - spiegano fonti della polizia - «Dopo averlo visto, anche il suocero ha deciso di ritirare la denuncia». L', d'altronde, aveva confermato inequivocabilmente le cause della morte della 23enne Jumantri: si trattava di un attacco di, una malattia di cui la ragazza era affetta dall'età di 14 anni.