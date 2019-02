Ustionato, picchiato e accoltellato dalla fidanzata: 22enne denuncia la ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Umiliato edalla sua fidanzata. Jordan Worth, di Luton, nel Regno Unito, è stato vittima per mesi di unache diceva di amarlo ma che haSi tende a pensare che le vittime di violenze siano sempre delle donne, ma in questo caso i fatti dimostrano il contrario e Jordan è stato costretto a subire violenze fisiche, oltre ad essere allontanato dalla sua famiglia, dagli amici e da tutti gli affetti più cari.La sua battaglia legale è andata avanti per molto tempo, ma finalmente oggi, come riporta il Daily Mail, ha trovato giustizia. Alex Skeel per anni ha abusato di lui, i due si sono messi insieme da adolescenti e la storia è andata avanti a lungo prima che Jordan, oggi 22enne, trovasse il coraggio di denunciare. Aveva paura di non essere creduto e di perdere quella che comunque considerava l'amore della sua vita.Alex, dal canto suo, era crudele nei suoi confronti: il giovane è stato ustionato con acqua bollente, accoltellato e picchiato con diversi oggetti, gli è stato negato il cibo e ha subito molte violenze psicologiche. Inizialmente gli agenti hanno pensato fosse autolesionista: Jordan è stato trovato denutrito e in gravi condizioni fisiche e mentali, ci sono voluti mesi perché si riprendesse e oggi finalmente ha trovato giustizia e ha voluto raccontare la sua storia per dare coraggio a chi si trova nella sua stessa condizione.