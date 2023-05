Segue la ex fuori dal ristorante, accoltellata alle spalle: poi tenta di staccarle la testa

di Redazione web

Ha aspettato che uscisse dal ristorante dove lavorava a Londra, per aggredirla all'improvviso, sbucando dal buio di un vicolo. Dennis Akpomedaye si è avventato contro la sua ex, la 21enne Anna Jedrkowiak, e l'ha pugnalata allo stomaco con un grosso coltello da cucina, dopodiché ha iniziato a segarle la gola, perché voleva decapitarla.

Prof accoltellata a scuola, il 16enne arrestato per tentato omicidio. Per i medici soffre di «disturbo paranoide»

Omicidio in strada

Nel momento del brutale assassinio era presente anche il nuovo fidanzato della ragazza, Jack Maskell che la stava aspettando per uscire insieme. Il giovane non è riuscito a fermare la furia del suo ex, che non ha avuto il coraggio di presentarsi in tribunale per ascoltare la condanna a 29 anni di carcere.

Incendio in casa: Alysia morta a 5 anni, salvi i due fratelli. Genitori sotto choc

Depressione per il fidanzato

«Questo assassino è ancora vivo e lo sarà per molti altri anni, nonostante abbia tolto la vita a mia figlia» le parole piene di dolore della mamma di Anna, mentre per Jack, la morte della fidanzata davanti ai suoi occhi è stato uno choc terribile, che per un lungo periodo l'ha fatto cadere in depressione, perché "non smetterà mai di vedere" quello che è successo ad Anna, mentre ha parlato di "ricordi indescrivibili che non potranno mai essere cancellati".

Ripreso dalle telecamere

L'assassino è stato catturato dalle telecamere a circuito chiuso mentre camminava su e giù fuori dal ristorante con il cappuccio alzato e il viso coperto da una sciarpa prima di dirigersi verso Anna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA