Accoltella moglie, suocera e cognate: «L'ho fatto per salvarle dal Coronavirus». Morte due donne

Accoltella la moglie e la suocera e le cognate per salvarle dal coronavirus. Adam Roth, di Waukesha nel Wisconsin, era a cena con la famiglia di sua moglie quando ha accoltellato le donne. L'uomo si è avventato prima sulla consorte, la 34enne Dominique e poi sulla suocera Gilane di 62 anni e infine sulle cognate di 26 e 23 anni.

Dominique e la sorella 26enne Deidre sono morte per le ferite riportate. La suocera e Desiree, l'altra figlia più giovane di 26 anni sono riuscite a sopravvivere nonostante le numerose ferite riportate. Dopo il massacro l'uomo è stato arrestato e interrogato, e ha confessato agli esperti che aveva fatto tutto per salvare la sua famiglia dal Covid. L'uomo ha sostenuto che prima o poi si sarebbero ammalate e sarebbero morte tra atroci sofferenze, così ha voluto lenire le loro pene in questo modo.

Secondo quanto riporta la stampa locale l'uomo avrebbe sofferto di gravi malattie mentali che potrebbero essere alla base del folle gesto. Ora Adam è in carcere con l'accusa di omicidio e secondo l'accusa potrebbe rischiare l'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA