Accoltella la fidanzata, la decapita e conserva la testa nel frigo: «Mi tradiva, volevo punirla»

Ha accoltellato la sua fidanzata poi le ha tagliato la testa e l'ha conservata in un frigo. Elhadji Adama Kebe, 33 anni, ha ucciso Sibongile Zenzile, 29 anni, dopo una furiosa lite in cui l'ha accusata di averlo tradito. Il corpo mutilato della donnaè stato trovato nella loro casa di Johannesburg, in Sud Africa, dove gli agenti hanno anche notato la testa della giovane dentro il frigorifero.

Leggi anche > Viola il coprifuoco e la polizia lo obbliga a fare 300 squat per punizione, 28enne muore il giorno dopo

L'uomo, originario del Senegal, è stato arrestato il giorno dopo e sta subendo ora il processo con l'accusa di omicidio. Il 33enne ha ammesso di aver agito per gelosia, convinto che la donna lo stesse tradendo ma ora rischia una pena fino all'ergastolo.

Scioccata la famiglia della giovane vittima per l'accaduto. Il padre, dopo aver appreso la notizia, è stato colto da un malore per il quale è stato ricoverato in ospedale per due settimane.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA