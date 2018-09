Il fidanzato rifiuta le sue avances, lei lo accoltella al volto e lo abbandona in una pozza di sangue

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilnon vuole faree lei lo. Una reazione decisamente eccessiva quella di una donna che, a quanto pare, non ha saputo accettare il rifiuto del suo partner. Katherine Tavarez, 27enne della Florida, all'ennesimo "no" del fidanzato ha afferrato un coltello da cucina e lo ha colpito alla faccia lasciandolo in una pozza di sangue.Secondo quanto riporta la stampa locale la donna è stata arrestata con l'accusa di violenza domestica. A lanciare l'allarme, nel cuore della notte, è stato proprio il ragazzo che ha chiamato la polizia raccontando quello che era accaduto. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, insieme alla polizia, lui era in una pozza di sangue con il coltello conficcato dentro l'occhio.Portato in ospedale dove è stato stabilizzato per le ferite ritenute molto gravi, ha spiegato che dopo il rifiuto la donna avrebbe cominciato a bere, diventando ancora più irruenta, fino ad arrivare ad accoltellarlo. Dopo la violenza la 27enne è tornata nel suo appartamento dove la polizia l'ha trovata con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.