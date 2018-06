Accoltella due persone al grido di "Allah akbar", nuovo allarme terrorismo in Francia

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un cliente ed un impiegato del supermercato Leclerc della città francese di La Seyne-sur-Mer sarebbero stati feriti da una donna che gridava "Allah akbar".Nuovo allarme terrorismo in Francia dove una giovane donna, intorno alle 10,30 di questa mattina, domenica, avrebbe ferito con un coltello (un cutter) due persone delle quali non si cnoscono al momento le condizioni: Il cliente sarebbe stato ferito al torace, il dipendente vicino ad un occhio.Secondo i testimoni la donna, vestita di nero e coperta dal velo, avrebeb gridato "Allah akbar" prima di essere immobilizzata dal personale di sicurezza del supermercato.Inizialmente si era creduto ad un litigio tra clienti e che il dipendente si fosse intromesso come paciere.